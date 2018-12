Guzzo souhaite exporter ses cinémas hors Québec

Après une pause de 13 ans dans l'ouverture de nouveaux mégaplex, Cinémas Guzzo souhaite maintenant bâtir au minimum un nouveau complexe par an au cours des trois à quatre prochaines années, dont peut-être deux dans l'Ouest canadien.

Le premier est en construction à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'homme d'affaires coloré, qui a financé la promotion du film Papa est devenu un lutin, est en discussion pour deux emplacements en Alberta, ce qui constituerait une première incursion hors Québec pour Cinémas Guzzo.

« C'est ma première construction depuis 2005. On recommence », dit Vincenzo Guzzo, dans un entretien. Pour lui, le temps est propice à l'expansion.

« Je pense que la tendance Netflix est passée. Monsieur et madame Tout-le-Monde ont réalisé que Netflix, ce n'est rien d'autre que de la télé. Les studios américains se sont ajustés et vont proposer des films que le monde veut voir. » - Vincenzo Guzzo

Le cinéma est construit au 1280, rue Douglas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en parallèle à l'autoroute 35, juste à l'est de l'échangeur de la route 104.

Le complexe comptera 12 salles de 150 à 400 places, pour un total de 2600 sièges. La moitié d'entre elles sera équipée pour le 3D. Entre 75 et 100 % des 12 salles offriront des projections laser, la dernière technologie. Environ 5000 pi2 seront consacrés aux manèges, jeux et arcades. « On regarde à installer un carrousel pleine grandeur », précise M. Guzzo. Il travaille encore à évaluer si le marché local peut soutenir une salle IMAX.

La construction a été retardée pendant plus de deux ans, pour toutes sortes de raisons. L'adoption du changement de zonage autorisant la construction du complexe date d'avril 2016, d'après l'hebdo Le Canada français. Sur le document de chantier que La Presse a consulté, la date de fin des travaux est prévue pour le 19 juin 2019. L'investissement total s'élève maintenant à environ 16 millions de dollars.

Qu'est-ce qui a changé dans un cinéma depuis 2005 ? a-t-on demandé à M. Guzzo.

La pente des gradins sera plus escarpée : la rangée sera surélevée de 18 po par rapport à la précédente, au lieu de 12 po comme avant. Les écrans seront aussi plus larges. Quatre salles auront un écran de 70 pi de diagonale. « Netflix parle en pouces ; moi, je parle en pieds. »

Saint-Jean sera le 11e complexe de Cinémas Guzzo ; tous les établissements sont au Québec. « Je suis en discussion pour deux sites en Alberta, un marché mal desservi, analyse-t-il. J'ai accepté de faire l'émission [Dragons' Den] parce que ça allait faciliter une expansion dans l'Ouest canadien. Le monde allait me connaître. »

DES IMPÔTS FONCIERS ABUSIFS À MONTRÉAL

Partout au Canada, son concurrent Cineplex domine outrageusement. Au Québec, Guzzo lui fait une chaude concurrence, mais lui concède néanmoins le premier rang.

« Le secret pour aller chercher la plus grande part de marché, c'est d'avoir au moins un cinéma au centre-ville de Montréal. Une salle au centre-ville équivaut en chiffre d'affaires à deux cinémas de banlieue. » - Vincenzo Guzzo

Toutefois, pas question pour Guzzo d'ajouter des salles sur le territoire montréalais. « Tant que la Ville de Montréal chargera abusivement des taux fonciers comme ceux en vigueur, ça devient illogique et non rentable d'ouvrir un cinéma au centre-ville, et même sur l'île de Montréal, souligne celui qui est absent du coeur de la ville. Ce qui est là est là. Mais il est très improbable que j'aille ouvrir un cinéma sur l'île de Montréal. »

Il soutient qu'il paie cinq fois plus de taxes municipales pour son cinéma du Marché Central que pour celui de Terrebonne. Au Marché Central, il paie plus cher en taxes foncières qu'en loyer. « À Laval, on paie les taxes en trois paiements. À Terrebonne, on a quatre paiements. À Montréal, c'est en deux paiements, se plaint-il. À la mi-année, je dois avoir payé 100 % de mon compte de taxes. C'est énorme. »