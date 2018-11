Perte de 71 millions chez Postes Canada

À la même période l'an dernier, la perte nette de la société d'État avait été de 44 millions.

Au mois de septembre, un arbitre avait accordé aux facteurs ruraux une augmentation salariale de 25 % à la suite d'un différent de longue date avec Postes Canada. En excluant les avantages sociaux de ce calcul, l'augmentation du salaire annuel pourrait s'élever à 13 000 $ et sera rétroactive à 2016.

D'ici la fin de 2018, la société d'État s'attend à ce que les coûts liés à l'équité salariale s'élèvent à environ 550 millions, dont 130 millions ont été comptabilisés à la fin de 2017. Annuellement, les coûts devraient osciller aux alentours de 140 millions.

En tout, le Groupe d'entreprises Postes Canada - qui comprend Postes Canada et les filiales comme Investissements Purolator - a affiché une perte nette de 36 millions pour la période de 13 semaines terminée le 29 septembre. Au troisième trimestre l'an dernier, la perte nette avait été de 13 millions.

Les revenus tirés des colis ont bondi de 21 %, à 106 millions, alors que les volumes ont affiché une hausse de 23 %, ou de 14 millions d'articles. Postes Canada a attribué cette progression à la croissance grandissante des achats effectués en ligne.

Postes Canada a par ailleurs prévenu qu'elle s'attendait à perdre de l'argent au terme de l'année en cours en raison des coûts liés à l'équité salariale et des grèves tournantes en cours.

Lundi soir, le projet de loi C-89 visant à forcer un retour des employés de Postes Canada a reçu la sanction royale puisque les sénateurs l'ont approuvé par 53 voix contre 25, et quatre abstentions. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclaré qu'il explorait « toutes les options » pour s'opposer à cette loi spéciale.

Les négociations sont en cours depuis près d'un an aux Postes, mais le conflit s'est envenimé lorsque les membres du STTP ont amorcé un mouvement de grèves tournantes le 22 octobre. Les débrayages sporadiques ont entraîné des arriérés de courrier et de colis dans les principaux centres de tri de la société d'État à Vancouver, Toronto et Montréal.