Cinémas Guzzo vise une expansion canadienne

Les Cinémas Guzzo visent une expansion hors du Québec et comptent ouvrir des salles dans d'autres grandes villes canadiennes.

La chaîne de cinémas montréalaise affirme étudier des occasions d'affaires dans certaines régions, incluant Vancouver et Calgary.

Le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, dit espérer que l'expansion lui permettra de tirer profit des occasions qui se présenteront dans d'autres villes et de trouver de nouvelles synergies pour ses activités, qui comprennent aussi celles d'une entreprise de construction et les restaurants Giulietta Pizzeria.

Malgré les difficultés propres aux chaînes de cinémas ces dernières années - dans le contexte de croissance des services de diffusion en continu - M. Guzzo estime que l'industrie connaît un « boom » et il croit que la diffusion en continu ne fait qu'encourager les consommateurs à rechercher des façons plus personnelles de consommer les films.

L'expansion des Cinémas Guzzo placera la chaîne en concurrence avec certains géants du divertissement comme Cineplex, qui détient plus de 150 complexes de cinémas.

Pour tenter de contrer la volatilité du box-office et les entreprises de diffusion en continu, Cineplex a diversifié son offre pour aller au-delà des cinémas, avec les bannières de complexes de jeux et de restauration Rec Room et Playdium.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CGX)