Amazon appelé à abandonner les articles frappés de symboles soviétiques

Des membres du Parlement européen ont appelé vendredi le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, à cesser de distribuer via sa plate-forme de vente en ligne les produits portant des symboles soviétiques, offensant, selon eux, les victimes du régime.

L'appel adressé à l'homme le plus riche du monde intervient après que le géant américain de la vente au détail, Walmart, s'est engagé en septembre à cesser de distribuer des vêtements frappés de symboles du marteau et de la faucille, suite à des plaintes similaires.

Dans une lettre ouverte, 27 eurodéputés de 13 pays ont demandé « l'arrêt de la vente des marchandises portant le symbole marteau et faucille qui représente l'Union soviétique, sur la plate-forme Amazon Inc. ».

Les auteurs de l'appel évoquent des articles tels que des t-shirts, des costumes de déguisement, des drapeaux et des souvenirs.

Les députés soulignent que « le nombre total de victimes du régime soviétique est estimé à plus de 60 millions », sans compter « plus de 10 millions de personnes » déportées dans des camps en Sibérie où elles ont subi « des conditions de vie inhumaines, le travail forcé, la famine et la violence physique ».

Amazon vend notamment des t-shirts rouges avec le symbole du marteau et de la faucille légendé en alphabet cyrillique « CCCP », ce qui signifie « URSS », similaires à ceux qu'avait proposés Walmart.

Les députés ont aussi déclaré qu'ils « soutenaient la décision du fabricant allemand de vêtements de sport Adidas de cesser depuis mai de vendre des vêtements portant des symboles soviétiques ».