Recours collectif autorisé contre McDonald's et ses Joyeux festins

L'action collective demande le paiement d'une indemnisation et de dommages punitifs pour tout consommateur qui, «depuis le 15 novembre 2013, a acheté au Québec pour un enfant de moins de 13 ans, alors présent dans un restaurant McDonald's, un jouet ou un Joyeux festin, durant une campagne publicitaire destinée aux enfants à l'intérieur d'un tel magasin», indique la décision du juge Pierre-C. Gagnon, rendue mercredi, qui autorise la cause à aller de l'avant.

On demande aussi que McDonald's cesse de cibler les enfants de moins de 13 ans dans ses publicités.

La semaine dernière, les avocats de McDonald's avaient tenté de convaincre le juge que le recours n'avait pas de fondement et ne devait pas être autorisé.

Le représentant des consommateurs dans cette affaire, Antonio Bramante, père de deux filles et un garçon, a fait valoir de son côté qu'il a dépensé des centaines de dollars en achats de Joyeux festin, sous la pression de ses enfants, influencés par la publicité présentant les jouets offerts avec les menus pour enfants.

M. Bramante dit se rendre chez McDonald's toutes les deux semaines avec au moins un de ses enfants, à leur demande.

Il a constaté que «les jouets sont généralement mis en marché simultanément avec le lancement d'une production cinématographique ou des dessins animés destinés aux enfants» et que «chaque jouet fait partie d'une série de plusieurs, ce qui incite les enfants à retourner chez McDonald's pour se procurer l'ensemble au complet», rappelle la décision du juge Gagnon.

Cette première décision ne vise qu'à autoriser le recours. Les arguments des deux parties seront plus tard présentés à un juge, qui devra trancher sur le fond de l'affaire.

Par voie de communiqué, McDonald's a indiqué mercredi soir qu'elle connaît ses obligations en vertu de lois sur la publicité du Québec, et que ce recours n'est pas fondé, selon elle. «Nous sommes fiers de la relation de longue date que nous avons bâtie avec les Québécois et leurs familles, qui continuent de choisir McDonald's, et ce, depuis plus de 45 ans maintenant», souligne le communiqué.

Des représentants de la Coalition poids indiquaient la semaine dernière suivre cette cause avec beaucoup d'attention, ayant eux-mêmes porté plainte à plusieurs reprises auprès de l'Office de protection du consommateur contre McDonald's et d'autres chaînes de restauration rapide pour des publicités visant les enfants.