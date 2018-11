Uber creuse ses pertes au 3e trimestre

La plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Uber, qui projette de s'introduire en bourse l'année prochaine, a creusé ses pertes au 3 e trimestre qui atteignent plus d'un milliard de dollars, selon un document de la société obtenu mercredi.

Son déficit net s'est établi à 1,068 milliard de dollars au 3e trimestre contre 891 milliards au 2e trimestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,952 milliards de dollars, affichant une croissance ralentie de 5,4 % sur le trimestre précédent et de 38 % sur douze mois.

Les réservations brutes, où le montant perçu avant le paiement des conducteurs, ont atteint 12,7 milliards de dollars en hausse de 6 % par rapport au 2e trimestre. Mais sur un an, ce montant a grimpé de 34 %.

Le directeur financier du groupe Nelson Chai a indiqué dans un communiqué que « dans la perspective d'une introduction en bourse et au-delà » Uber investissait dans la croissance future de sa plate-forme, « notamment dans les secteurs de l'alimentation, du transport des marchandises, des vélos électriques et des scooters, ainsi que sur les marchés à fort potentiel en Inde et au Moyen-Orient ».

Uber a par ailleurs dévoilé pour la première fois des chiffres concernant Uber Eats, son activité de livraison de repas à domicile, qui a généré 2,1 milliards de dollars de commandes brutes au 3e trimestre, en hausse de 150 % par rapport au même trimestre de l'année dernière, selon la chaîne CNBC.