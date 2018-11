Canopy Growth affiche un perte de 330 millions

La perte par action de l'entreprise s'est élevée à 1,52 $ pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à une perte de 1,6 million, ou 1 cent par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 23,3 millions, par rapport à un chiffre d'affaires de 17,6 millions au deuxième trimestre de l'année précédente.

Les résultats du plus récent trimestre comprenaient des revenus de 700 000 $ liés à des livraisons visant à faire des essais au chapitre de la chaîne d'approvisionnement en vue de la légalisation de la marijuana récréative, le 17 octobre.

Au cours du trimestre, Canopy Growth a vendu l'équivalent de 2197 kilogrammes de cannabis au prix de vente moyen de 9,87 $ par gramme. En comparaison, elle avait vendu un an plus tôt l'équivalent de 2020 kilogrammes au prix moyen de 7,99 $ le gramme un an plus tôt.

Canopy a dit compter 84 400 patients enregistrés utilisant du cannabis médicinal, alors qu'il en comptait 63 000 un an plus tôt.