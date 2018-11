DHX Media réalise une perte au 1er trimestre

Le producteur de contenu de divertissement pour enfants a perdu 2,4 millions, alors qu'il avait engrangé un bénéfice de 8,1 millions il y a un an, en raison d'une plus grande participation sans contrôle dans la marque Peanuts et d'une dépréciation hors trésorerie de charges financières reportées.

La perte représentait 2 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, en comparaison avec un profit de 6 cents par action l'an dernier.

Les revenus de ce qui était le premier trimestre de l'exercice financier 2019 de DHX ont totalisé 104 millions, en hausse par rapport à 98,6 millions.

La semaine dernière, DHX a annoncé avoir conclu une entente pour vendre son studio d'animation de Halifax à IoM Media Ventures, dans le cadre d'une transition stratégique qui la verra changer ses stratégies et alléger ses activités de production.

DHX a complété, plus tôt cette année, un examen stratégique de ses activités. L'exercice s'est conclu par une entente visant à stimuler la distribution et la vente de sa marque Peanuts en Chine et ailleurs en Asie. La société a aussi suspendu le versement de son dividende, supprimé des emplois et réduit ses activités.