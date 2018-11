Retrait des prévisions: le fondateur de Freshii défend l'entreprise

« Nous n'étions pas assez sûrs de pouvoir réviser à nouveau les chiffres avec conviction », a expliqué jeudi le chef de la direction, Matthew Corrin, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, au lendemain de la publication des résultats du troisième trimestre.

La décision est principalement attribuable au fait que la société a raté sa cible d'ouvertures de nouveaux restaurants, a-t-il ajouté, et en raison d'un certain nombre de choses que la direction ne pouvait pas contrôler.

La chaîne, dont le siège social se trouve à Toronto, a réalisé un ajout net de 10 restaurants au troisième trimestre, qui s'est terminé le 30 septembre. Elle a ouvert 18 magasins et en a fermé huit.

Freshii s'attendait à compter entre 730 et 760 restaurants à la fin de son exercice 2019. Elle avait précédemment prévu avoir au moins 810 restaurants à ce moment-là, mais avait revu ses attentes à la baisse en septembre 2017.

L'entreprise choisit maintenant de supprimer ses prévisions révisées.

M. Corrin a expliqué qu'il était difficile de prédire le délai entre la signature d'un nouveau partenaire franchisé et l'ouverture de son restaurant, en raison du nombre croissant de marchés dans lesquels Freshii a des activités. La chaîne est présente dans plus de 35 États et provinces, a-t-il souligné, et dans 17 pays.

Les nuances entre chaque endroit créent une imprévisibilité, a-t-il avancé.

La société a également mis en place un processus visant soit à changer de propriétaire de franchise, soit à fermer les emplacements qui se situent dans les 10 % inférieurs, selon un algorithme interne, a-t-il déclaré, ce qui explique le nombre plus élevé de fermetures de restaurants ce trimestre.

Malgré tout, M. Corrin a assuré aux analystes que le développement allait bon train, puisque Freshii compte actuellement 175 magasins engagés dans ce qu'il appelle le processus d'ouverture active.

La société a également eu des difficultés à atteindre ses prévisions de ventes, de dépenses et de bénéfices.

Les ventes des restaurants ouverts depuis au moins un an ont diminué de 0,8 %, comparativement à une croissance des ventes par magasin comparable de 5,1 % au troisième trimestre de 2017.

La décision d'abandonner ses perspectives pour l'exercice 2019 permettra aux partenaires franchisés et à l'équipe du siège social de Freshii de prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires, a-t-il déclaré.

« Nous pensons en outre que cette attention à long terme à la santé de notre réseau nous permettra de mieux maximiser la valeur pour les actionnaires. »

Les actions de la société ont chuté jeudi de 1,33 $, soit 33,4 %, pour clôturer à 2,65 $ à la Bourse de Toronto.

Freshii avait annoncé mercredi son intention de racheter jusqu'à 10 % de ses 25,6 millions d'actions au cours de la prochaine année, estimant que leur cours ne reflétait pas pleinement leur valeur.