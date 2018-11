Pages Jaunes renoue avec la rentabilité

La compagnie a annoncé jeudi un bénéfice net de 27,2 millions ou 1,03 $ par action pendant la période, comparativement à une perte de 7,2 millions ou 27 cents par action l'an dernier.

L'amélioration du bénéfice net s'expliquerait essentiellement par l'augmentation du BAIIA ajusté, par la baisse de la dotation aux amortissements, par un profit à la vente des actifs liés aux activités de RedFlagDeals et par la reprise d'une charge d'impôt de 18,3 millions comptabilisée à l'égard d'années d'imposition antérieures.

Ses revenus trimestriels ont chuté de 45,5 millions ou 25,9 %, passant de 175,7 millions il y a un an à 103,2 millions cette année.

La dégringolade est imputée à la baisse des produits tirés des médias et solutions numériques et des médias imprimés dans tous les secteurs ainsi qu'aux cessions ayant eu lieu aux deuxième et troisième trimestres de 2018.

Pages Jaunes Limitée est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing.