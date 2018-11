Parmalat achète les fromages de Kraft Heinz Canada

L'opération vise les marques Cracker Barrel, P'tit Québec et Amooza, qui passeraient aux mains de Parmalat Canada. La transaction, si elle est approuvée par les autorités compétentes, portera également sur l'usine de fabrication de Kraft Heinz Canada à Ingleside, en Ontario, et touchera environ 400 employés.

L'usine d'Ingleside s'intégrera au réseau actuel de Parmalat Canada, notamment celles de Winchester et Belleville en Ontario, et de Victoriaville au Québec. Toutes les installations demeureront ouvertes après la transaction, a indiqué Parmalat. Le groupe a cependant précisé que l'acquisition, jumelée à d'autres investissements futurs, devrait produire des synergies avec son réseau existant de fabrication et de distribution.

La division canadienne du groupe Parmalat compte actuellement près de 3000 employés, 16 usines de transformation de produits laitiers et un centre de recherche et de développement.