Starbucks surpasse les attentes

Les ventes des établissements ouverts depuis au moins un an de l'entreprise de Seattle ont grimpé de 4 % aux États-Unis au cours de son quatrième trimestre. À l'échelle mondiale, les ventes comparables ont progressé de 3 %, ce qui a surpassé les attentes des analystes, selon les prévisions recueillies par FactSet.

Les ventes comparables ont avancé de 1 % en Chine, un autre marché jugé critique pour l'entreprise. Il s'agit d'une amélioration par rapport au trimestre précédent.

Les clients américains de Starbucks ont dépensé davantage lors de leurs visites dans ses cafés au plus récent trimestre, en partie à cause d'une hausse des prix annoncée en juin. Le nombre de clients inscrits au programme de fidélisation de l'entreprise a aussi avancé de 15 % au cours du trimestre de juillet à septembre, pour atteindre 15,3 millions.

Starbucks a affiché jeudi un bénéfice net de 755,8 millions US pour le trimestre, soit 56 cents US par action. Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice par action a grimpé à 62 cents US.

Ce dernier résultat était supérieur aux attentes des analystes. Ceux-ci visaient un bénéfice ajusté par action de 59 cents US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Le chiffre d'affaires de Starbucks s'est établi à 6,3 milliards US pour le trimestre, ce qui était aussi supérieur aux attentes. Les analystes croyaient que les revenus totaliseraient 6,2 milliards US.

Starbucks a annoncé en juin qu'elle fermerait 150 de ses établissements américains dont la performance était jugée décevante, un nombre important dans la mesure où les fermetures de ce genre atteignent habituellement 50 cafés par année.