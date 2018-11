Résolu décide de gâter ses actionnaires

Tout en surpassant les attentes au troisième trimestre, la forestière a annoncé, jeudi, qu'elle versera un dividende en espèces exceptionnel de 1,50 $ US par action. Le paiement se fera le 20 décembre aux actionnaires inscrits en date du 6 décembre.

En octobre, la société établie à Montréal avait annoncé la vente de son usine de papier et de pâte de Catawba, en Caroline du Sud, pour 300 millions US ainsi que de celle de Fairmont, en Virginie-Occidentale, pour 62 millions US.

« Ces transactions nous permettent de maximiser la valeur de ces actifs et de réinvestir le capital de manière à accroître la valeur pour les actionnaires » a déclaré le président et chef de la direction de Résolu, Yves Laflamme.

Au troisième trimestre, la compagnie a répondu aux attentes en affichant des résultats « records », notamment grâce à des conditions de marché favorables dans les secteurs de la pâte ainsi que du côté des papiers.

Les investisseurs ont réagi favorablement, puisque jeudi avant-midi, à la Bourse de Toronto, le titre de la société prenait 20,49 %, ou 3,04 $, pour se négocier à 17,88 $.

En ce qui a trait à la période de trois mois terminée le 30 septembre, Résolu a engrangé un bénéfice net de 117 millions US, ou 1,25 $ US par action, comparativement à 24 millions US, ou 26 cents US par action, il y a un an.

Les ventes se sont chiffrées à 974 millions US, en hausse de 10 % comparativement au troisième trimestre l'an dernier.

Abstraction faite des éléments non récurrents, Résolu a plus que doublé son profit ajusté, qui s'est établi à 96 millions US, ou 1,03 $ US par action. Cette performance a répondu aux attentes des analystes sondés par Thomson Reuters Eikon, qui tablaient sur un bénéfice ajusté par action de 71 cents US.

« Résolu a remboursé pour 30 millions US de dettes au cours du trimestre et n'a rien qui arrive à échéance avant 2023 », a observé l'analyste Paul Quinn, de RBC Marchés des capitaux, dans une note envoyée par courriel.

Les bénéfices ont été en hausse dans les secteurs de la pâte commerciale, du papier journal ainsi que des papiers pour usages spéciaux. Cela a été atténué par un recul du côté du bois d'oeuvre et une perte d'exploitation de 10 millions US du côté des papiers tissus.

En raison d'une faiblesse des prix, les produits du bois ont généré des bénéfices de 34 millions US, par rapport à 45 millions US au troisième trimestre l'an dernier.

M. Laflamme a prévenu que les récentes baisses de prix du bois d'oeuvre devraient avoir une incidence négative sur les résultats du quatrième trimestre, ajoutant qu'à moyen terme, la vigueur du marché américain devrait stimuler la demande.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RFP)