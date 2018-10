Les profits de Nintendo bondissent de 25%

Son gain net s'est établi à 64,6 milliards de yens (750 millions de dollars CAD).

Bien que les ventes des six premiers mois de l'année budgétaire n'aient progressé que de 4 % à 388,9 milliards de yens sur un an, Nintendo affiche une bien meilleure rentabilité, comme en atteste le bond de 54 % de son gain d'exploitation, à 61,4 milliards de yens.

Nintendo n'a pour ainsi dire plus que la Switch et les jeux afférents pour soutenir son activité, les consoles de poche 3DS ou 2DS ne se vendant quasiment plus (1 million en 6 mois, -65 % sur un an), même si le parc installé permet d'écouler encore des jeux (6,27 millions), en proportion nettement réduite cependant (-55 %).

Un an après son lancement en mars 2017, la Switch continue en revanche à séduire du monde. Nintendo en a vendu 5,07 millions durant les six mois passés en revue (avril à septembre), contre 4,89 millions durant la même période de l'année dernière. Au total depuis sa commercialisation, environ 22,9 millions d'exemplaires ont trouvé preneur.

Quelque 42,13 millions de jeux conçus par Nintendo pour cette console hybride (semi-fixe, semi-portable) ont été achetés par des joueurs durant le semestre (contre 22 millions un an plus tôt), avec des succès millionnaires comme Donkey Kong Tropical Freeze (1,67 million), Mario Tennis Aces (2,16 millions).

Nintendo se félicite par ailleurs d'une progression de 72 % de ses ventes en ligne pour ses consoles, recettes qui ne représentent cependant encore que 10 % de son chiffre d'affaires total.

Les ventes de jeux pour smartphones, une activité dans laquelle Nintendo a longtemps été réticent à s'engager, ont modestement gagné 4,7 % pour représenter grosso modo 5 % des revenus totaux du groupe.

Pour l'exercice complet, la maison mère de Zelda, Mario ou Pikachu, qui encaisse 78 % de ses recettes hors du Japon, escompte toujours un chiffre d'affaires de 1200 milliards de yens (+13,7 %), un bénéfice opérationnel de 225 milliards de yens (+26,7 %) et un bénéfice net de 165 milliards de yens (+18,2 %).

Nintendo espère notamment vendre dans l'année 20 millions de consoles Switch et 100 millions de jeux leur étant destinés.

L'évolution du cours de l'action Nintendo, qui a perdu 15 % en octobre, sera à surveiller de près mercredi, car les actionnaires pourraient se montrer circonspects à l'égard de l'objectif annoncé par le groupe de vendre 15 millions de Switch dans la deuxième partie de l'année, soit trois fois plus qu'au premier semestre.

Le groupe table sur des ventes fortes pour les fêtes de Noël.

« Les revenus de Nintendo pour l'exercice complet dépendent largement des performances réalisées en fin d'année », souligne pour l'AFP Yasuo Imanaka, analyste de Rakuten Securities à Tokyo.