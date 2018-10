Tous les Québécois pénalisés par le lock-out à ABI, dit la FTQ

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, vendredi, le président de la FTQ a déploré le fait que c'est l'ensemble des Québécois qui sont privés de millions de dollars en revenus d'hydroélectricité qu'ABI s'était engagé à acheter à Hydro-Québec, en contrepartie d'un tarif d'électricité avantageux.

À cause du lock-out, en effet, l'aluminerie n'achète plus autant d'électricité d'Hydro-Québec. Son contrat lui permet de le faire lorsque survient un événement imprévisible, communément appelé un « act of God ». Or, le lock-out que la direction a elle-même décrété est considéré comme tel.

M. Boyer s'insurge de ce fait et croit qu'à cause de cela, ce sont tous les Québécois qui sont pénalisés par le lock-out à l'Aluminerie de Bécancour.

Il invite d'ailleurs le gouvernement Legault, qui veut créer de bons emplois à 25 $ ou 30 $ l'heure, à s'occuper de ces travailleurs, en incitant les parties à négocier de bonne foi.

C'est le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qui représente les 1030 travailleurs d'ABI.