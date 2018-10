Ford fait mieux que prévu et l'action bondit

Ford, en pleine restructuration, a annoncé mercredi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, marqués par une hausse de 3,3 %, à 37,6 milliards, de son chiffre d'affaires grâce aux ventes des grosses voitures aux États-Unis, qui ont compensé les difficultés rencontrées en Chine et en Europe.

Agence France-Presse New York

La marque à l'ovale bleu a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 991 millions de dollars, en baisse de 37 % sur un an, mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est de 29 cents, contre 28 cents attendu en moyenne par les analystes financiers. Le titre bondissait dans la foulée de plus de 5 % dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance à Wall Street.