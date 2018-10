Tesla tient sa promesse et affiche un profit

Associated Press New York

L'entreprise a engrangé 311,5 millions US pour le trimestre terminé en septembre, un changement de direction après la perte de 619 millions US inscrite pour la même période l'an dernier. Ce n'est que la troisième fois que Tesla affiche un profit trimestriel dans ses huit années d'existence en tant que société à capital ouvert, et la première fois en deux ans.

Une importante croissance dans la production du Model 3 de Tesla est à l'origine des résultats. L'augmentation de la production et un trimestre rentable sont deux choses que M. Musk avait promises au début août.

L'action de Tesla a bondi de plus de 13 % dans les transactions d'après-séance du NASDAQ, après la publication des résultats, et elle se négociait à plus de 327 $ US.