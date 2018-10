Tesla renoue avec les bénéfices et l'action s'envole

Agence France-Presse

New York

Tesla a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, enregistrant un profit net de 311,5 millions de dollars, contre une perte de 619,38 millions un an plus tôt, grâce aux ventes de sa voiture électrique d'entrée de gamme, le Model 3, dont les volumes de production et des livraisons ont fortement augmenté.