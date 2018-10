Restaurant Brands International hausse ses profits de 46%

La compagnie ontarienne a affiché mercredi un bénéfice attribuable aux actionnaires de 133,6 millions US ou 53 cents US par action, comparativement à 91,4 millions US ou 37 cents US par action l'an dernier.

Ses revenus trimestriels sont passés de 1,21 milliard US l'an dernier à 1,38 milliard US cette année.

Les ventes des restaurants comparables ont grimpé de 0,5 % chez Popeyes Louisiana Kitchen, de 0,6 % chez Tim Hortons et de 1 % chez Burger King.

Le bénéfice ajusté de RBI s'est chiffré à 63 cents US par action, comparativement à 58 cents US il y a un an.

Les analystes interrogés par Thomson Reuters Eikon anticipaient un profit de 65 cents US par action.