Une première exposition sur le cannabis à Montréal

C'est un hasard si l'événement Expo Cannabis Montréal a lieu quelques jours après la légalisation du cannabis au Canada, selon l'instigateur du projet, Jean-Philippe Turgeon, lui-même gestionnaire d'une clinique de cannabis médicinal.

M. Turgeon rappelle que de tels salons d'affaires ont déjà eu lieu dans plusieurs provinces du Canada, et aux États-Unis.

Il était grand temps que l'événement se déplace au Québec pour que les joueurs de l'industrie puissent compétitionner avec les autres provinces, ajoute-t-il.

Mais l'événement ne s'adresse pas au grand public, prévient-il.

Il servira notamment aux entreprises du secteur qui voudraient être mises en contact avec tous les acteurs dans la chaîne de production. Il devrait également intéresser les gens d'affaires ou des employés potentiels qui souhaiteraient s'impliquer dans ce domaine.

« Ce n'est pas un "show" de consommateurs, dans la mesure où le consommateur de cannabis n'y trouvera pas son compte », a expliqué M. Turgeon en entrevue téléphonique.

« Mais quelqu'un qui voudrait travailler dans l'industrie, c'est la place où venir rencontrer des entreprises qui sont là ; il y a évidemment des opportunités d'emplois extraordinaires dans le milieu du cannabis, et ça ne fait que commencer. »

Les participants pourront donc discuter avec les nombreux exposants et assister aux multiples conférences qui se dérouleront vendredi et samedi prochains.

Des présentations porteront notamment sur la culture du cannabis, sur l'utilisation de cette substance à des fins médicinales, et sur les occasions d'affaires dans ce domaine. Des représentants de l'industrie feront aussi des conférences aux sujets variés, notamment sur le sport et sur des produits sexuels auxquels on a ajouté du cannabis.

« C'est vraiment l'endroit où les joueurs de l'industrie, les joueurs intéressés par l'industrie se rencontrent pour faire des affaires ensemble », a résumé M. Turgeon.