En campagne pour syndiquer la Société québécoise du cannabis

On parle pour le moment de 300 à 400 employés, d'ici la fin de l'année, dans 20 succursales dans l'ensemble du Québec, rémunérés au taux de 14 $ l'heure au départ.

À la FTQ, au moins deux syndicats seraient intéressés à les syndiquer, soit le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente déjà les travailleurs des centres de distribution de la Société des alcools, entre autres, en plus des syndiqués d'une autre société d'État : Hydro-Québec.

Toujours à la FTQ, on compte aussi sur les rangs les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, un syndicat qui est très présent dans le commerce de détail, comme les grandes épiceries et quincailleries.

Et la CSN, qui représente déjà les employés de magasins et de bureau de la Société des alcools, avoue aussi son intérêt pour représenter ces futurs travailleurs.

Au cours d'entrevues jeudi, la CSN et le SCFP-FTQ ont admis faire déjà campagne pour syndiquer ces futurs travailleurs et ils dénoncent déjà le salaire de 14 $ l'heure.