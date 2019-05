Air Canada signale un problème technique important

Air Canada affirme éprouver un problème technique informatique touchant l'ensemble de son système et affectant ses activités aéroportuaires, l'enregistrement et les centres de services aux clients.

Le porte-parole Peter Fitzpatrick a indiqué que la compagnie aérienne s'affairait à résoudre le problème, sans toutefois préciser à quel moment le service devrait être rétabli.

Il a affirmé que cela risque d'entraîner certains retards de vol et des annulations.

Le site web de l'aéroport international Pearson de Toronto indique que plus de deux douzaines de vols d'Air Canada qui devaient quitter la ville ont été retardés.

M. Fitzpatrick souligne que les clients doivent vérifier l'état de leurs vols sur les sites web de leurs aéroports ou sur des sites tels que flightaware.com.

« Nous travaillons pour résoudre ce problème le plus rapidement possible », a-t-il affirmé mardi dans un courriel. « Nous remercions les clients de leur patience et nous nous excusons pour les inconvénients. »