TFI International achète Schilli Corporation

TFI International a annoncé lundi avoir fait l'acquisition de la société américaine Schilli Corporation, spécialisée dans le transport du vrac solide et liquide, pour une somme non précisée.

La société de transport par camion établie à Montréal a précisé que cette transaction lui permettrait de renforcer sa présence dans le transport par citerne dans l'est des États-Unis. Schilli offre des solutions de flotte spécialisées et d'autres services dans les régions du Midwest, du sud-est et de la côte du golfe du Mexique des États-Unis.

Fondée au début des années 1960 et établie à St. Louis, au Missouri, Schilli compte plus de 400 employés et exploite 22 installations, en plus de 340 tracteurs et plus de 500 remorques.

L'acquisition, réalisée par l'entremise d'une filiale de TFI, sera exploitée en tant qu'unité distincte au sein du groupe de transport spécialisé de lots complets de TFI.

L'action de TFI International a pris lundi 33 cents à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 40,89 $. La transaction a été annoncée après la fermeture des marchés.