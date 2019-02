Louis Vachon parmi les actionnaires de Téo Taxi

Alexandre Taillefer avait réussi à attirer une vingtaine de gens d'affaires de Québec inc. pour investir dans son fonds XPND, dont le principal placement est la maison mère de Téo Taxi, Taxelco. Le président de la Banque Nationale, Louis Vachon, est l'un de ces investisseurs, a appris La Presse.

Or, la Banque Nationale a prêté une dizaine de millions à Taxelco. En tant que créancier prioritaire, l'institution financière a mandaté la firme Richter pour limiter les pertes de la banque après les déboires financiers de Taxelco et la fermeture de Téo Taxi.

Louis Vachon a personnellement injecté un demi-million de dollars dans XPND.

« Louis Vachon voulait tout simplement participer à des investissements dans des start-up québécoises », explique le vice-président aux affaires publiques à la Banque Nationale, Claude Breton. « Il investissait dans le fonds XPND, pas dans Taxelco. »

Claude Breton affirme que Louis Vachon n'a pas été impliqué dans les décisions de crédit liées à Taxelco.

« Le président de même que les autres dirigeants et les employés de la banque sont soumis à des règles et politiques bien définies en matière de conflits potentiels », dit-il.

Les employés reçoivent d'ailleurs des rappels fréquents à cet égard, précise-t-il.

« Nous avons des politiques internes qui prévoient la divulgation proactive d'intérêts dans des entités externes. Les investissements privés y sont encadrés. Dans le cas du président, il doit demander l'autorisation au conseil d'administration avant d'investir. »

Et c'est ce qui s'est produit dans le cas de l'investissement de Louis Vachon dans XPND, soutient Claude Breton. « Il doit aussi se retirer des conversations entourant un dossier si ça peut l'impliquer », ajoute-t-il.

Un expert en gouvernance ne se formalise pas trop de l'investissement personnel de Louis Vachon. « Je ne vois pas ça comme un précédent méritant qu'on s'insurge et qu'on s'inquiète. Un prêt de 10 millions se rend rarement au PDG d'une banque », souligne le président exécutif du conseil de l'Institut sur la gouvernance, Yvan Allaire.

Et Taxelco est une entreprise un peu spéciale, ajoute-t-il.

« C'était un des placements du fonds XPND et je soupçonne que l'actionnariat soit composé de bons copains, des gens qui se connaissent bien, et qui ont convenu de mettre un peu d'argent là-dedans, dit Yvan Allaire. C'est davantage une société financée par camaraderie. »

Taxelco, qui possède aussi Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, vient de suspendre les activités de sa filiale Téo Taxi. Ces deux filiales de taxi traditionnel pourraient être revendues maintenant que Taxelco est sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Taxelco avait acquis Taxi Diamond en 2016 après avoir acheté Taxi Hochelaga un an plus tôt.