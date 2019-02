Le prix du carburant a grugé le profit de WestJet

La hausse des prix du carburant a grugé une partie du profit net de WestJet au quatrième trimestre, le faisant reculer de 39 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Les revenus tirés des passagers ont progressé de 7 % au plus récent trimestre, par rapport à l'année précédente, mais les prix du carburant ont bondi de 21 % à 304,9 millions, a précisé mardi le transporteur aérien, ce qui a contrebalancé une partie de ses gains.

Les coûts du pétrole et du carburant ont grimpé à des sommets de quatre ans en octobre, mais ont fortement reculé par la suite, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA).

WestJet a affiché un profit de 29,2 millions pour son quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 47,8 millions de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice par action a atteint 26 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celui de 41 cents réalisé à la même période en 2017.

Les revenus du transporteur établi à Calgary ont totalisé 1,19 milliard pendant les trois derniers mois de 2018, en hausse par rapport à ceux de 1,12 milliard du quatrième trimestre précédent.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice par action de 13 cents et à des revenus de 1,19 milliard, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

La volatilité des prix du carburant et les taux de change ont « créé une pression à la baisse sur les marges » pour WestJet et Air Canada, « malgré un environnement de saine demande et de solide croissance des revenus », a observé l'analyste Kevin Chiang, de Marchés mondiaux CIBC, dans une note aux investisseurs.

Pour l'ensemble de l'exercice, WestJet a engrangé un bénéfice de 91,5 millions, soit 80 cents par action, un profit en baisse par rapport à celui de 279,1 millions, ou 2,38 $ par action, réalisé un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 4,73 milliards en 2018, en hausse par rapport à 4,51 milliards en 2017.