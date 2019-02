Pierre Karl Péladeau s'intéresse à Téo Taxi

L'homme d'affaires et ancien chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau est intéressé par l'acquisition de Téo Taxi, a-t-il lui-même confirmé lors d'un point de presse ce midi.

La transaction, si elle devait avoir lieu, s'effectuerait à titre personnel, et non au sein de Québecor, a précisé l'homme d'affaires.

« Oui, j'ai un intérêt pour [Téo] dont j'étais d'ailleurs client depuis les tout débuts, a écrit M. Péladeau sur Twitter en fin d'avant-midi. Je crois, et j'ai toujours cru, à la mobilité électrique et à son potentiel pour le Québec. Il s'agit d'une initiative personnelle sans lien avec [Québecor]. »

M. Péladeau a confirmé qu'il tentait d'obtenir toutes les informations nécessaires auprès des « nombreux partenaires » impliqués dans Téo.

« C'est malheureux ce qui s'est produit, je pense que l'idée était très bonne », a-t-il indiqué lors de son point de presse.

Il faudra toutefois que la réglementation entourant l'industrie du taxi change, a-t-il reconnu. Plus précisément, M. Péladeau ne croit pas qu'elle devrait favoriser Uber.

« L'État ne devrait pas encourager les paradis fiscaux et les entreprises qui ne paient pas leur tribut à l'État. J'ai déjà eu l'occasion de me prononcer sur Netflix. D'une certaine façon, Uber loge à la même enseigne. Uber ne contribue pas a l'économie du Québec. »

Rappelons que l'entreprise Téo Taxi a cessé ses activités la semaine dernière. Environ 400 chauffeurs salariés se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain.

Dans la foulée, lors d'un entretien avec La Presse il y a quelques jours, Alexandre Taillefer, le fondateur de l'entreprise, a affirmé que « tout n'est peut-être pas perdu pour Téo. » La plateforme technologique conçue par l'entreprise, et non l'application elle-même, téléchargée environ 300 000 fois, présente un intérêt certain pour plusieurs entreprises, estime-t-il.

« Algorithmie pour améliorer la productivité, gestion des recharges, repositionnement, dispatch, et j'en passe : la plateforme serait géniale pour gérer des parcs de véhicules électriques, même en dehors du taxi. C'est ce qui a intéressé les gros joueurs. On était vraiment proches d'obtenir des lettres d'intention de joueurs internationaux. » L'espoir sur ce plan n'est pas complètement éteint. « Ça peut toujours arriver, on sait que des choses se trament. »