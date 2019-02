L'homme d'affaires et ancien chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau serait intéressé à acquérir Téo Taxi. Il aurait d'ailleurs eu des discussions avec ses actionnaires la semaine dernière, a soutenu Mario Dumont, ce matin, sur les ondes de LCN.

« Il y a des discussions qui ont eu lieu [...] au cours des derniers jours avec des dirigeants et des créanciers, a déclaré l'ancien politicien. Ce que je n'ai pas réussi à savoir, c'est à quel point le modèle d'affaires changerait. »

Rappelons que l'entreprise Téo Taxi a cessé ses activités la semaine dernière. Environ 400 chauffeurs salariés se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain.

Dans la foulée, lors d'un entretien avec La Presse il y a quelques jours, Alexandre Taillefer, le fondateur de l'entreprise, a affirmé que « tout n'est peut-être pas perdu pour Téo. » La plateforme technologique conçue par l'entreprise, et non l'application elle-même, téléchargée environ 300 000 fois, présente un intérêt certain pour plusieurs entreprises, estime-t-il.

« Algorithmie pour améliorer la productivité, gestion des recharges, repositionnement, dispatch, et j'en passe : la plateforme serait géniale pour gérer des parcs de véhicules électriques, même en dehors du taxi. C'est ce qui a intéressé les gros joueurs. On était vraiment proches d'obtenir des lettres d'intention de joueurs internationaux. » L'espoir sur ce plan n'est pas complètement éteint. « Ça peut toujours arriver, on sait que des choses se trament. »