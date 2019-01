Prolongation de l'entente entre Air Canada et Jazz

Air Canada et Chorus Aviation ont prolongé de 10 ans un contrat d'achat de capacité, ce qui permettra à Jazz Aviation, filiale de Chorus, de continuer à desservir la plus grande compagnie aérienne du Canada avec des liaisons régionales jusqu'en 2035.

Des analystes estiment que cet accord dissipera toute inquiétude quant à l'avenir de Chorus. Certains doutes persistaient depuis qu'Air Canada a annoncé, en février dernier, qu'il élargirait la flotte de son transporteur à bas prix Rouge et qu'il piloterait ses avions les moins dispendieux sur les routes régionales canadiennes - ce qui est traditionnellement le lot de Jazz.

Chorus a précisé que l'accord annoncé lundi augmenterait ses revenus de 940 millions pour un total contractuel de 2,5 milliards en location d'avions et redevances fixes au cours des 17 prochaines années. L'accord modifie également un accord de 2015 en réduisant les frais fixes et les revenus incitatifs versés à Chorus d'environ 50 millions par an.

En vertu du nouveau contrat, Air Canada investira 97,3 millions dans Chorus, ce qui donnera au transporteur environ 9,99 % des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus, sur une base regroupée.

Chorus souhaite affecter une partie du produit de l'investissement à son activité de location, en faisant l'achat de nouveaux gros appareils, notamment neuf CRJ 900 à 76 sièges en 2020.

L'action de Chorus, une société de portefeuille établie à Halifax, prenait plus de 15 % lundi après-midi à la Bourse de Toronto. Elle s'y négociait à 7,28 $, en hausse de 99 cents.