Port de Montréal: des vents favorables grâce au libre-échange avec l'Europe

« C'est une bonne année pour nous, après une année record l'an dernier. Présentement, nous voyons une hausse dans tous les types de cargos, sauf le grain », résume Mme Vachon.

La situation du grain s'explique par un lock-out de huit mois qui a évidemment ralenti de façon importante les opérations de Viterra, l'opérateur du terminal céréalier du port.

« Sinon, on voit des hausses significatives : plus de 5 % pour les conteneurs et plus de 10 % pour le vrac », précise Mme Vachon.

Libre-échange

Une partie de la hausse s'explique par l'accord de libre-échange avec l'Europe entré en vigueur à l'automne 2017.

« Nous n'avons pas fini toutes nos analyses, mais nous avons remarqué qu'il y avait eu un impact positif », note Mme Vachon.

« De novembre à novembre, on parle d'une hausse d'environ 3,5 % des échanges entre l'Europe et nous. Ç'a toujours été notre marché principal, mais on n'avait pas des hausses comme celle-là. »

- Sylvie Vachon, présidente-directrice générale du Port de Montréal

La longue renégociation de l'ALENA, qui a causé une certaine incertitude pour les marchés d'exportation et d'importation, n'a pas vraiment eu d'impact au Port de Montréal, où les échanges avec les États-Unis sont limités. Elle a peut-être même donné un coup de pouce, étant donné que certaines entreprises ont été forcées de réévaluer leurs marchés.

« On a vu un intérêt à mieux connaître les occasions d'exportation via le port, constate Sylvie Vachon. On a eu plus de demandes pour aller faire des conférences pour expliquer ce qui était disponible. »

Les possibilités se sont justement multipliées au cours de l'année. Certains géants du transport maritime, dont Maersk et Hamburg Süd, ont augmenté leur offre de service sur le port de Montréal.

Touristes : à l'assaut de l'hiver

L'année 2018 a aussi marqué l'inauguration du nouveau Grand Quai du Port de Montréal, spécialement aménagé pour les navires de croisière. Celui-ci a contribué à une hausse de 11 % du nombre de passagers, qui a atteint environ 127 000 personnes en 2018, selon Mme Vachon. « Pour nous, c'est encourageant », dit-elle.

« Je ne suis pas certaine que l'on va revoir une hausse de cette ampleur en 2019, mais on voit que, de façon générale, le Saint-Laurent est une destination en croissance. Nous espérons aussi commencer à accueillir des croisières en hiver, probablement à compter de 2020, pour avoir une saison qui dure toute l'année. »

- Sylvie Vachon, présidente-directrice générale du Port de Montréal

De grands projets en 2019

En 2019, c'est le projet de nouveau terminal portuaire à Contrecoeur qui sera « la grande priorité », selon la PDG. Concrètement, l'année devrait être consacrée à obtenir les autorisations nécessaires.

Le projet est soumis à l'étude de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Des 92 mémoires soumis à l'Agence dans le cadre de ce processus de consultation, 86 sont favorables au projet, selon le décompte de Mme Vachon.

« Ça nous a donné un grand moment d'encouragement », raconte-t-elle.

De nombreux travaux auront également lieu sur le terrain actuel du Port, notamment sur sa portion ferroviaire, les terminaux de vrac et les défenses de quai, dans le cadre d'un projet de modernisation totalisant 120 millions de dollars.

Ces travaux, croit Mme Vachon, pourront être menés sans créer de ralentissement.