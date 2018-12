Bombardier prévoit livrer entre 150 et 155 avions d'affaires en 2019

Les prévisions dévoilées jeudi par le constructeur d'avions et de trains surviennent dans la foulée d'une restructuration qui se traduira par l'élimination de 5000 emplois, dont 2500 au Québec, ainsi qu'une chute de 60 % du cours de l'action depuis l'été.

La multinationale anticipe un chiffre d'affaires de 18 milliards US alors que l'entrée en service du Global 7500 - dont tous les avions sont vendus jusqu'en 2021 - devrait lui permettre de livrer entre 150 et 155 appareils d'affaires en 2019, comparativement à environ 135 cette année.

Cette prévision est relativement conforme aux attentes des analystes sondés par Thomson Reuters Eikon, qui anticipent un chiffre d'affaires d'environ 18,1 milliards US au terme de la prochaine année financière.

« Après trois ans d'exécution de notre plan de redressement, Bombardier est une entreprise beaucoup plus solide », a souligné Alain Bellemare, par voie de communiqué, avant la tenue d'une importante rencontre avec les investisseurs, en après-midi, à New York.

Néanmoins, à la Bourse de Toronto, le titre de Bombardier piquait du nez, abandonnant 13 cents, ou 6,14 %, pour se négocier à 2,06 $.

Le carnet de commandes de 34 milliards US de Bombardier Transport représente plus de 80 % des revenus de cette division en 2019, qui sont estimés à 9,5 milliards US.

Pour leur part, les recettes tirées des services après-vente devraient afficher une croissance de 500 millions US pour atteindre 4 milliards US en raison de la maintenance à effectuer sur plus de 100 000 voitures de trains, au moins 4700 jets d'affaires et 1250 appareils régionaux.

La rencontre de jeudi est importante étant donné que M. Bellemare cherche à rassurer les investisseurs depuis la divulgation des résultats du troisième trimestre, il y a un mois.

L'entreprise avait alors affiché un trou de 600 millions US dans ses liquidités, en raison de dépenses plus élevées que prévu dans sa division ferroviaire, ce qui a soulevé des questions sur la capacité de la société à atteindre ses cibles. Certains sont aussi préoccupés par la lourde dette de l'entreprise, qui était de 9,5 milliards US en date du 30 septembre.

En excluant les éléments non récurrents, Bombardier s'attend à générer des flux de trésorerie qui devraient osciller entre 250 millions US et 500 millions US en 2019.

« La solide marge du bénéfice d'exploitation (de 9 %) chez Bombardier Transport devrait rassurer les investisseurs que les problèmes rencontrés dans cette division n'affecteront pas sa profitabilité », a estimé Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note.

En plus d'avoir procédé à une autre importante restructuration le mois dernier, Bombardier avait vendu des actifs, dont son programme d'avions à hélices Q400, en plus de signaler qu'elle évaluait ses options entourant ses jets régionaux CRJ.