Air Canada met fin à sa liaison Hamilton-Montréal

Air Canada met fin à la liaison entre Hamilton et Montréal en raison de la faiblesse des ventes auprès des voyageurs d'affaires.

Environ un mois après avoir bonifié son offre de vols entre les deux villes, le transporteur aérien a confirmé sa décision, jeudi, par l'entremise d'une publicité dans le quotidien ontarien Hamilton Spectator.

À compter du 9 janvier, il n'y aura qu'un vol quotidien entre Hamilton et Montréal, comparativement à trois actuellement. Air Canada cessera d'offrir cette liaison après le 30 mars.

La compagnie établie à Montréal a dit regretter de devoir cesser d'offrir son service pour une liaison où la demande n'est pas suffisamment au rendez-vous.

Air Canada Jazz avait effectué un retour à Hamilton en mai 2016 après une absence de huit ans. Le transporteur régional ciblait les gens d'affaires qui souhaitaient effectuer un aller-retour ainsi que les voyageurs qui voulaient effectuer une escale à Montréal avant de se diriger vers une autre destination.

L'aéroport John C. Munro, à Hamilton, a exprimé sa déception à la suite de la décision d'Air Canada.

Il s'agit néanmoins d'un autre revers pour cet aéroport, qui avait vu Flair Airlines se tourner vers l'aéroport international Pearson de Toronto à la fin du mois d'octobre, quelques mois seulement après son arrivée à Hamilton.

Toutefois, l'aéroport John C. Munro a convaincu WestJet et Swoop d'utiliser ses installations et accueillera Norwegian Airlines à compter du printemps, puisque ce transporteur offrira des vols vers Dublin, en Irlande.