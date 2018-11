Postes Canada: Ottawa dépose une loi spéciale pour forcer le retour au travail

Le projet de loi a été déposé par la ministre du Travail Patty Hajdu, et les députés vont commencer à débattre de ce projet de loi ce matin.

La ministre Hajdu avait indiqué plus tôt cette semaine qu'elle ne souhaitait pas en arriver à une loi spéciale, mais a souligné que plusieurs petites et moyennes entreprises comptaient sur la livraison des colis pour réaliser des profits à l'approche de la période des Fêtes. La ministre avait d'ailleurs reconduit, mardi, le mandat du médiateur spécial Morton Mitchnick pour tenter de dénouer l'impasse.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) conteste l'argument de la partie patronale selon lequel il y aurait d'importants retards dans la livraison des colis. Le syndicat a indiqué, mercredi, qu'il y avait environ 70 remorques en attente à Toronto. Un volume de colis qui pourrait être traité en quelques jours seulement, en plus des autres cargaisons en attente ailleurs en Ontario et dans les Maritimes, selon le STTP.

« Nous sommes convaincus que Postes Canada a inventé une crise juste pour que le gouvernement intervienne », a affirmé le président national du STTP, Mike Palecek, dans un communiqué.