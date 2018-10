Delta fera voler l'A220 à compter du 31 janvier

Le transporteur américain Delta met en vente aujourd'hui ses premiers billets pour des vols à bord de l'A220, l'appareil conçu par Bombardier et autrefois connu sous le nom de C Series.

Les premiers vols auront lieu le 31 janvier prochain. Ils relieront l'aéroport new-yorkais de La Guardia, importante plaque tournante de Delta, aux aéroports Logan (Boston) et Dallas-Fort Worth. Il s'agira des premiers vols commerciaux de l'appareil en Amérique du Nord.

Au fur et à mesure de la livraison de nouveaux appareils, les A220-100 de Delta fouleront aussi pour la première fois les pistes de Detroit (mars), Houston (avril), Salt Lake City (mai), Minneapolis-St. Paul (juin) et de l'aéroport JFK de New York (août).

Fait à noter, alors que la longue portée de l'A220 est généralement présentée comme l'un de ses avantages compétitifs, les premiers trajets choisis par Delta sont plutôt courts.

Delta utilise actuellement quatre types d'appareils entre La Guardia et Boston et trois entre La Guardia et Dallas-Fort Worth. Cette dernière liaison sera éventuellement exclusivement desservie par l'A220.

Dans une vidéo promotionnelle, Delta a aussi dévoilé que tous les sièges de la classe économique auraient une largeur de 18,5 po. La configuration « typique » mise au point par Bombardier prévoyait que quatre des cinq sièges d'une rangée soient larges de 18 po et que le siège du milieu soit plus large, à 19 po.