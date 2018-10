Jean Charest pilotera un plan de l'industrie aéronautique

Craignant de voir pâlir l'étoile du Canada dans son secteur, l'Association des industries aérospatiales du Canada a placé M. Charest aux commandes afin qu'il pilote un plan visant à obtenir du gouvernement fédéral des engagements financiers et une stratégie à long terme.

Le président de l'association, Jim Quick, a souligné que le Canada ne suivait pas la croissance du secteur et l'innovation par rapport à d'autres pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis, où des stratégies à long terme ont été mises en place.

Selon M. Quick, la nouvelle initiative, appelée Vision 2025, tentera de convaincre Ottawa d'inclure dans son budget de l'an prochain un plan à long terme pour l'aérospatiale, parallèlement à son engagement à fournir une robotique de pointe à la passerelle Lunar, décrite comme un bras canadien de troisième génération.

M. Charest dirigera des échanges entre des représentants du gouvernement et de l'industrie dans plusieurs villes, notamment Toronto, Montréal, Vancouver et Halifax, et supervisera la rédaction d'un rapport sur les priorités de l'aérospatiale. M. Charest, un ancien ministre fédéral, a indiqué qu'il souhaitait que le secteur continue à réussir « malgré les risques et l'incertitude à l'échelle mondiale ».

Les investissements du Canada dans le secteur aérospatial, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut, ont reculé à la 18e place parmi les différents pays, alors qu'ils se classaient en huitième place en 1992, selon l'association. L'emploi dans le secteur de la fabrication a diminué de 5 % depuis 2012.