Perquisition aux bureaux de la Deutsche Bank

Les employés de la banque sont soupçonnés d'avoir aidé des clients à créer des sociétés étrangères dans des paradis fiscaux pour blanchir des centaines de millions d'euros, dans le cadre d'une enquête qui a débuté après l'analyse de documents qui ont coulé en ligne.

La porte-parole des procureurs de Francfort, Nadja Niesen, a expliqué que l'enquête était centrée sur deux employés de la Deutsche Bank, âgés de 46 et 50 ans, et peut-être sur d'autres suspects non encore identifiés.

Quelque 170 procureurs, la police d'État, la police nationale et des enquêteurs des impôts ont été impliqués dans les perquisitions matinales de six bâtiments à Francfort, ainsi qu'à Eschborn et à Gross-Umstadt, a indiqué Mme Niesen.

L'enquête a été ouverte après un examen des révélations explosives des Panama Papers concernant les paradis fiscaux et du précédent rapport Offshore Leaks sur les comptes bancaires extraterritoriaux, a-t-elle dit.

L'analyse « a permis de soupçonner que la Deutsche Bank aidait ses clients à créer des sociétés étrangères dans des paradis fiscaux et que les produits de la criminalité y étaient transférés depuis des comptes de la Deutsche Bank » sans que la banque ne le signale.

Rien qu'en 2016, plus de 900 clients auraient transféré quelque 311 millions d'euros à l'une de ces sociétés établies dans les îles Vierges britanniques, a dit Mme Niesen.

Les suspects sont accusés de ne pas avoir signalé les transactions suspectes même s'il y avait « suffisamment de preuves » pour qu'ils en aient eu connaissance.

La Deutsche Bank a confirmé que les autorités « menaient une enquête dans plusieurs de nos bureaux en Allemagne ».

« L'enquête concerne l'affaire Panama Papers, a déclaré la banque. Plus de détails seront communiqués dès qu'ils seront connus. Nous coopérons pleinement avec les autorités. »