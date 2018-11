RBC hausse ses profits de 15%

La Banque Royale du Canada rapporte que son bénéfice s'est établi à 3,25 milliards au 4 e trimestre de l'exercice 2018, en hausse de 413 millions ou de 15 % comparativement à un an plus tôt.

La direction de la plus grande banque canadienne attribue cette performance à l'amélioration des résultats dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Marchés des Capitaux, Gestion de patrimoine et Assurances.

Pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 octobre dernier, la Banque Royale a encaissé un bénéfice net record de 12 431 milliards, en hausse de 962 millions ou de 8 % par rapport à l'exercice précédent, avec une croissance du bénéfice dilué par action de 11 %.