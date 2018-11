Nouveaux guichets Desjardins... et moins de guichets?

Écran tactile, dépôt sans enveloppe, calcul automatique du montant. Le Mouvement Desjardins a commencé l'été dernier son chantier de 80 millions de dollars pour le déploiement de sa nouvelle génération de guichets automatiques à travers le Québec et l'Ontario.

La direction ne le cache pas, à terme, le nombre d'appareils disponibles devrait encore diminuer, car le nombre de transactions enregistrées poursuit sa décroissance.

Entre janvier et mai 2018, l'institution financière a testé ses installations dans une dizaine de points de service, entre autres, dans des caisses de la Chaudière-Appalaches et dans Kamouraska. L'objectif de cette démarche était de rendre l'expérience plus conviviale.

