118,6 millions pour les zones industrielles de Montréal

Ainsi, une somme de 75 millions est disponible pour décontaminés des terrains sur le territoire de Montréal. C'est l'aboutissement d'une entente conclue il y a un an entre la Ville et le gouvernement du Québec.

Selon les modalités présentées en conférence de presse, ce programme vise deux catégories de projets : ceux relevant de la municipalité ou des organismes municipaux (STM, par exemple) ainsi que ceux concernant le secteur privé (industriel, commercial, résidentiel et institutionnel). L'aide accordée pourra couvrir de 15 % à 70 % des dépenses admissibles.

Par exemple :

-Transport et élimination des sols contaminés: 15 %

-Traitement des sols contaminés sur un site autorisé: 50 %

-Traitement in situ des sols contaminés: 70 %

Il n'y a aucun plafond de subvention, sauf pour ce qui est des anciens sites d'enfouissement (maximum de 500 000 $). L'aide est liée à l'obligation de construire. Les demandeurs ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour s'inscrire et par la suite, cinq ans pour mener leur projet à bien.

Le conseil municipal sera appelé à approuver le règlement établissant les conditions d'admissibilité lundi prochain.

Investissements durables

L'autre programme de subvention met à la disposition des propriétaires de bâtiments industriels 43,6 millions, dont 7 millions provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le soutien financier vise la construction, la rénovation, l'agrandissement ou la démolition-reconstruction d'un bâtiment industriel.

La subvention couvrira, pendant cinq ans, une partie de la hausse de la taxe foncière générée par les travaux et ce, jusqu'à concurrence d'un million. Ainsi, un propriétaire pourra bénéficier d'une aide équivalente à 100 % de l'augmentation de taxes pendant les trois premières années. Le soutien passera à 80 % pour la quatrième année et 60 % pour la cinquième année.

Une subvention additionnelle maintenant l'aide à 100 % pendant 5 ans, est prévue pour les bâtiments ayant une certification à carbone zéro. Les bâtiments situés dans un des secteurs que déterminera la Ville, sont également visés.

Ce programme s'adresse à toutes les villes de l'agglomération de Montréal et vise notamment à favoriser les investissements immobiliers.

En conférence de presse, la mairesse Valérie Plante et la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, ont dit partager une volonté de faire du développement économique tout en tenant compte des préoccupations environnementales. L'annonce confirme que les ambitions du gouvernement et de la Ville se rejoignent, ont souligné Mmes Plante et Rouleau. « Le virage vert auquel je crois n'est plus une option », a affirmé Mme Rouleau.

De son côté, le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, a reconnu qu'il s'agit d'une bonne nouvelle bien que, selon lui, le dossier manque de transparence.

Par ailleurs, l'enveloppe de 200 millions promise l'automne dernier afin de procéder à la décontamination de terrains industriels dans l'est de Montréal (à partir de Pie-IX) doit prendre forme bientôt comme l'a souligné la ministre Rouleau. « On est en train de travailler avec Montréal et nos partenaires », a-t-elle indiqué.