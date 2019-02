Amazon prêt à investir 1 milliard au Québec

Montréal a rapidement été sorti de la course au second siège social. Le Québec ne compte toujours pas de centre de distribution d'Amazon sur son territoire. Néanmoins, le géant du commerce électronique a l'intention d'y investir jusqu'à 1 milliard de dollars, apprend-on dans un document du gouvernement québécois que La Presse a obtenu.

L'investissement dans les 10 chiffres se fera par le truchement de sa division infonuagique, Amazon Web Services (AWS), qui a ouvert un premier centre de données dans la région montréalaise en 2016. C'est l'énergie propre qui attire AWS au Québec.

« AWS projette que l'investissement dans ce projet pourrait atteindre 1 milliard en dix ans », lit-on dans le document largement caviardé obtenu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Cette main-d'oeuvre serait constituée entre autres de personnel exécutif, de gestionnaires, d'ingénieurs (principalement en développement de logiciels), de comptables, ainsi que de personnel [des services juridiques] et administratif », y précise-t-on.

Ces types de postes se trouvent habituellement dans les bureaux régionaux d'AWS. Pour le moment, on compte trois de ces bureaux au Canada : Vancouver, Winnipeg et Toronto.

Amazon n'a pas voulu commenter la chose. Il tient secret le lieu de son centre de données au Québec.

Toutefois, c'est un secret de Polichinelle que Montoni construit pour Amazon, sous le nom de code Projet Zamboni, un centre de données de 155 000 pi2 à Varennes sur un vaste terrain qui appartenait auparavant à Hydro-Québec.

« Nous avons vendu à la valeur marchande le terrain près de l'IREQ afin de s'assurer de l'implantation au Québec de l'un des grands joueurs mondiaux du secteur des centres de données », écrivait à La Presse Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro-Québec, le 6 juin dernier.

Le terrain acheté par Montoni a une superficie de 1,6 million de pieds carrés. Deux permis ont été délivrés par la Ville de Varennes jusqu'à maintenant, pour lesquels la valeur des travaux s'élève à 81 millions. Il a été rapporté publiquement que deux autres bâtiments sont envisagés ultérieurement sur ce même terrain.

Dans un article du Journal de Montréal de la mi-janvier, un porte-parole de la société américaine donnait une idée de l'ampleur de l'investissement projeté. « L'investissement au Québec représente des millions de dollars. Si la région connaît une croissance, ça pourrait s'élever à des milliards de dollars au fil du temps », a indiqué Jeffrey Kratz, directeur général d'AWS pour le Canada.

L'entreprise multiple en parallèle ses efforts de lobbying pour obtenir des contrats d'hébergement infonuagique de données auprès des gouvernements, a mis en lumière le même quotidien la semaine dernière.

La division infonuagique a le vent dans les voiles. Elle a gagné des clients au Canada comme la Banque Nationale, Wealthsimple et Lululemon, pour n'en nommer que quelques-uns. Les sociétés Salesforce, Workday et WMware ont publicisé leur recours aux services d'AWS au Canada.

Présent physiquement au Canada depuis 2010, Amazon Canada compte maintenant 10 000 employés au Canada, et 750 postes supplémentaires sont actuellement affichés. Elle exploite au pays sept centres de distribution, deux bureaux d'affaires à Victoria et Winnipeg et deux centres de développement informatique à Toronto et Vancouver. Le nombre de centres de distribution va bientôt grimper à 10 en incluant les annonces de Caledon, d'Ottawa et de la région métropolitaine de Vancouver.

- Avec la collaboration de William Leclerc