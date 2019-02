Jean Coutu et Guy Laliberté dans le Cercle des grands entrepreneurs

Le Cercle des grands entrepreneurs du Québec a accueilli six nouveaux membres, mardi, dont le fondateur des pharmacies du même nom, Jean Coutu, et le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

La distinction, qui est chapeautée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins, reconnaît le travail de gens qui ont « participé au dynamisme de l'entrepreneuriat et au développement économique du Québec ».

Parmi les récipiendaires de cette année, on compte également les frères Alain, Bernard et Laurent Lemaire, les fondateurs et gestionnaires de la papetière Cascades.

Le Cercle a aussi honoré Madeleine Paquin, la présidente et chef de la direction de LOGISTEC, une entreprise qui fournit des services à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles.

Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, a souligné que les entrepreneurs choisis cette année « ont redéfini les limites de leur secteur et ont fait rayonner l'innovation et l'ingéniosité québécoise bien au-delà de nos frontières ».

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, ajoute qu'ils ont non seulement « créé de la richesse », mais aussi « saisi les occasions de faire valoir leur savoir-faire à l'international ».

L'an dernier, les récipiendaires étaient Aldo Bensadoun, Alain Bellemare, Serge Godin, Rémi Marcoux, Lino Saputo et Lise Watier.