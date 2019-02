Année record pour les effets visuels au Québec

Le BCTQ espère pouvoir maintenir un seuil de contrats d'un demi-milliard de dollars par année en effets visuels. « Nous espérons que [ce seuil] soit soutenable, dit Émilie Dussault. L'objectif est d'avoir une plus grande part de marché, d'être dans les trois plus grands pôles au monde avec Londres et Vancouver. »

« Nous sommes très fiers des efforts qui ont été mis pour atteindre ce succès québécois. Ce succès s'appuie sur trois piliers fondamentaux : la présence d'un nombre suffisant de talents, des studios reconnus pour la qualité de leurs services et des programmes d'incitatifs fiscaux concurrentiels », dit Émilie Dussault, présidente du conseil d'administration du BCTQ et directrice générale des studios d'effets visuels de Technicolor/MPC au Québec.

Montréal a accueilli, en 2018, cinq nouveaux studios étrangers en effets visuels : Mill Film (Technicolor), Digital Domain, Reel FX, Pixomondo et Scanline. À terme, ces cinq nouveaux studios créeront environ un millier d'emplois.

Les effets visuels prennent aussi davantage d'importance dans l'industrie du cinéma. Sur un film à grand budget de type superhéros, les effets visuels représentent généralement de 30 à 40 % du budget, qui est la plupart du temps supérieur à 100 millions de dollars.

En 2020, l'objectif est d'avoir environ 5000 travailleurs en effets visuels au Québec, selon le BCTQ.

« D'autres studios regardent Montréal. Ça crée un enjeu de main-d'oeuvre, mais on travaille avec l'industrie pour régler ces enjeux créés par la forte croissance du secteur. » - Romain Paulais, directeur de la grappe audiovisuelle au BCTQ

Crédit d'impôt de 36 %

Le crédit d'impôt du gouvernement du Québec joue un rôle important dans l'arrivée de ces studios. Par l'entremise de ce crédit d'impôt remboursable, Québec couvre 36 % des salaires des employés en effets visuels - autrement dit, 36 % de la valeur des contrats en effets visuels puisque la valeur des contrats correspond pratiquement à la valeur des salaires.

L'an dernier, Québec a ainsi versé environ 178 millions en crédits d'impôt aux studios d'effets visuels pour générer ces contrats de 493 millions.

Stabilité pour les tournages

Du côté des tournages étrangers, la province a connu une année relativement stable, passant de 383 millions en 2017 à 378 millions en 2018. Il s'agit ainsi de la troisième année parmi les meilleures pour l'accueil de tournages étrangers. Détail important : Montréal n'a pas accueilli l'an dernier de superproduction avec des dépenses supérieures à 100 millions.

« On considère que c'est une très bonne année [pour les tournages étrangers], dit Émilie Dussault. L'aspect positif, c'est qu'on a presque été capables de maintenir le même volume d'investissements étrangers sans avoir une superproduction. On est capables d'avoir une offre encore plus diversifiée, on est en train d'ouvrir notre marché sur des séries télé et d'autres types de films. »

Le Québec a accueilli une vingtaine de productions l'an dernier. Parmi les plus importantes, le film militaire Midway du réalisateur Roland Emmerich (Independence Day) et la série télé The Bold Type. Le film X-Men : Dark Phoenix, superproduction tournée à Montréal en 2017, a aussi tourné de nouvelles scènes en 2018, afin d'ajuster la fin du film. X-Men a dépensé plus de 100 millions au Québec en 2017, mais pas pour ces nouvelles scènes en 2018.

Le crédit d'impôt provincial pour les tournages étrangers varie entre 20 % des dépenses et 36 % des dépenses s'il y a des effets visuels. En 2018, Québec devrait ainsi débourser au moins 76 millions en crédits d'impôt (20 %) pour les tournages de films et séries télé étrangers.

En 2021, le BCTQ espère atteindre le seuil du milliard de dollars au total en combinant les tournages étrangers et les contrats d'effets visuels. En 2018, les deux secteurs ont généré ensemble des dépenses de 871 millions de dollars.