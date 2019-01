Pendant que SNC-Lavalin trébuche, WSP Global se montre optimiste

Les deux plus grandes firmes d'ingénierie du Québec se trouvent dans des situations très différentes en ce début de 2019, l'une luttant pour conserver son empreinte sur un marché crucial du Moyen-Orient, tandis que l'autre progresse à pas de géant.

Le groupe SNC-Lavalin a vu son action s'effondrer de plus de 27 % lundi, après avoir indiqué que les tensions diplomatiques entre le Canada et l'Arabie saoudite nuisaient à ses activités. L'entreprise a aussi évoqué des problèmes liés à un projet minier et une décision d'arbitrage défavorable entourant un projet en Australie.

WSP Global, pour sa part, a dévoilé mercredi un plan stratégique qui prévoit une croissance des revenus de plus de 10 % d'ici 2021, ce qui lui permettrait à son chiffre d'affaires d'atteindre environ 9 milliards. La prévision a fait grimper le cours de l'action de WSP de 4,8 % à 67,51 $ à la Bourse de Toronto.

L'effectif de l'entreprise montréalaise est passé de 17 000 employés en 2014 à 48 000 employés actuellement. Sa taille pourrait cependant dépasser celle de l'effectif de SNC et atteindre 65 000 employés au cours des trois prochaines années, selon les prévisions dévoilées mercredi.

Soutenus par des acquisitions de sociétés telles que le groupe new-yorkais d'infrastructure Parsons Brinckerhoff, les plans d'expansion de WSP ne se traduisent pas par une augmentation excessive de leur niveau d'endettement, a observé Derek Spronck, analyste de RBC Dominion valeurs mobilières.

Alors que les deux entreprises ont vu leur réputation entachée par la corruption, en particulier au Québec, le nuage qui flotte au-dessus de SNC semble plus important. Ses actions ont chuté en octobre, après que les procureurs fédéraux eurent refusé de négocier un accord de réparation avec elle pour les accusations de corruption liée au régime de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi.