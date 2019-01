Serge Cadieux quittera la FTQ à la fin de l'année

Le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Serge Cadieux, vient d'annoncer qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat comme numéro deux de la plus grande centrale syndicale du Québec. Son mandat se terminera en novembre prochain, lors du congrès de la centrale.

Du même souffle, l'actuel président de la FTQ, Daniel Boyer, a fait savoir qu'il sollicitera un nouveau mandat, un troisième.

La FTQ est, et de loin, la plus grande centrale syndicale du Québec ; elle compte plus de 600 000 membres.

En plus d'occuper les fonctions de secrétaire général de la FTQ, M. Cadieux siège au conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ à titre de troisième vice-président. En novembre, il aura effectué deux mandats comme secrétaire général de la FTQ.

Il a oeuvré plus de 38 ans dans le monde syndical. Il s'est particulièrement fait connaître pour sa défense des régimes de retraite, son combat contre les clauses discriminatoires dans les conventions collectives et sa lutte pour obtenir un salaire minimum à 15 dollars.