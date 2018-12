Intelligence artificielle: 130 nouveaux emplois créés à Montréal

Montréal accueille trois nouvelles entreprises en intelligence artificielle qui créeront à terme plus 130 emplois. Ces trois entreprises sont toutes britanniques. Il s'agit des firmes QuantumBlack, WinningMinds et BIOS.

La première est une filiale de la société-conseil McKinsey qui se spécialise dans l'analyse de données destinée au secteur privé, notamment les sciences de la vie, l'aérospatiale, la finance et les ressources naturelles. Ses bureaux montréalais seront situés au sein du Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle fondé par le chercheur Yoshua Bengio.

« Notre intention est d'abord de créer à Montréal un pôle de recherche et développement en intelligence artificielle, dit Jeremy Palmer, PDG de QuantumBlack. Ceci dit, en collaboration avec les experts de McKinsey, nous offrirons de plus en plus à partir de Montréal des services de consultation destinés aux entreprises. »

« Le fait que des sociétés renommées comme McKinsey, qui ne sont pas en premier lieu des spécialistes des technologies de l'information, s'installent à Montréal envoie un signal fort aux autres investisseurs potentiels que nous tentons d'attirer dans la métropole », dit Stéphane Paquet, vice-président Investissements étrangers et Organisations internationales de Montréal International.

WinningMinds est une entreprise en démarrage basée à Londres qui analyse les conversations d'affaires, qu'il s'agisse d'un conseil d'administration ou d'une séance de remue-méninges, à l'aide de l'intelligence artificielle pour en dégager les points forts ou faibles, et suggérer des améliorations.

Quant à BIOS, elle travaille à la mise au point d'une interface universelle qui servira notamment à connecter des prothèses intelligentes au système nerveux d'un humain souffrant d'un handicap.