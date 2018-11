Multimédia: Ubisoft réitère l'importance du crédit d'impôt

VICKY FRAGASSO-MARQUIS

La Presse Canadienne

Montréal

Le géant du jeu vidéo Ubisoft a beaucoup profité du crédit d'impôt québécois aux entreprises du multimédia depuis sa mise sur pied par le gouvernement péquiste il y a plus de 20 ans, et le président et directeur général des studios canadiens de l'entreprise française réitère l'importance de le conserver pour que le Québec puisse compétitionner avec le reste du monde.