Secteur public: alliance historique entre la FIQ et l'APTS

Un véritable coup de théâtre vient de se produire dans le monde du travail, qui aura d'importantes conséquences pour les futures négociations des employés de l'État. L'éventuel front commun des secteurs public et parapublic sera amputé de plusieurs dizaines de milliers de syndiqués dans la santé, puisque la FIQ et l'APTS viennent d'annoncer qu'ils créent leur propre alliance.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) représente la grande majorité des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec, avec 76 000 membres. Depuis plusieurs années, elle fait cavalier seul, ne négociant pas avec le front commun intersyndical.

La nouveauté réside dans le fait que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a décidé de s'allier avec la FIQ plutôt qu'avec le front commun intersyndical, cette fois-ci. Lors des dernières négociations du secteur public, l'APTS faisait partie du front commun intersyndical, avec les grandes organisations syndicales : la FTQ, la CSN, la CSQ et le SFPQ.

L'APTS représente des techniciennes en laboratoire, des physiothérapeutes, des nutritionnistes et autres professionnelles et techniciennes dans la santé. Elle compte 55 000 membres.

On voit donc apparaître une sorte de « front commun de la santé » avec cette alliance FIT-APTS.