Pénurie de main-d'oeuvre: opération séduction dans trois régions

MONTÉRÉGIE

Jusqu'au 16 novembre, Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) lance une vaste campagne publicitaire sur des panneaux d'affichage numérique, les médias sociaux et le site emploisrivesud.ca. Pas moins de 500 postes sont à pourvoir. Un recrutement express aura lieu le 13 novembre au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. « On a aussi une offre d'accompagnement individuel personnalisé pour amener des solutions concrètes dans les entreprises, explique la directrice générale Julie Ethier. On est au courant de tous les programmes d'aide financière qui sont offerts pour l'embauche de personnel. »

LAURENTIDES

Aujourd'hui et demain, l'évènement « Les Laurentides à mon image » se tiendra à l'aréna régional de la Rivière-du-Nord, à Saint-Jérôme. « L'essence du projet est d'attirer des travailleurs qualifiés issus de la diversité et demeurant à Montréal afin qu'ils viennent s'installer dans les Laurentides, mais également de recruter au sein de la main-d'oeuvre locale, explique Alain Jean-Mary, conseiller au développement des affaires à la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain. Un séjour de deux jours est prévu afin de leur faire découvrir la région et rencontrer les employeurs. Des bourses sont offertes pour couvrir les frais de leur séjour ; ils peuvent s'inscrire sur notre site. »

ESTRIE

Aujourd'hui a lieu la Foire Diversité Emploi, en Estrie, au Centre des foires de Sherbrooke. Plus de 80 employeurs seront sur place et 5500 postes sont à pourvoir. Cet évènement se démarque parce qu'il s'adresse à des groupes qui ont plus de difficulté à trouver un emploi, comme la main-d'oeuvre expérimentée de 55 ans, les jeunes de 25 ans et moins et les personnes immigrantes. Des ateliers sont offerts aux visiteurs pour apprendre, entre autres, à mieux se vendre en entrevue. Un service de navette est offert gratuitement par la Société de transport de Sherbrooke.