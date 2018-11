Comment le Québec inc. finance la campagne américaine

Neuf entreprises de Québec inc. ayant des filiales américaines ont financé la dernière campagne électorale américaine par l'entremise de leurs comités d'action politique (PAC). En vue des élections de mi-mandat mardi prochain, les PAC de Québec inc. ont donné 59 % de leur argent aux candidats républicains. Bilan d'un phénomène méconnu au Québec.

Québec inc. est-il majoritairement républicain ? Comme donateur politique, oui.

En vue des élections de mi-mandat qui auront lieu mardi aux États-Unis, neuf comités d'action politique (PAC) d'entreprises de Québec inc. ont donné au total 353 665 $US aux candidats. On note que 59 % de cette somme a été donnée à des candidats républicains, comparativement à 39 % à des candidats démocrates et à 2 % à des organismes non partisans, selon les données du Center for Responsive Politics, organisme indépendant de recherche sur le financement électoral, et des informations transmises par certaines entreprises.

Les États-Unis interdisent tout financement électoral provenant de l'étranger. Sauf que les entreprises étrangères qui ont des filiales aux États-Unis peuvent constituer un PAC, à condition que le financement du PAC provienne uniquement des contributions de leurs employés américains. L'entreprise ne peut pas contribuer elle-même à son PAC. C'est ainsi que Bombardier, CGI, Produits forestiers Résolu, WSP, trois filiales de la Great-West (dont l'actionnaire de contrôle est la Corporation Financière Power, une entreprise montréalaise), le CN et BMO Groupe Financier ont un PAC aux États-Unis financé par leurs employés. Le PAC décide ensuite à qui donner l'argent en fonction des intérêts de l'entreprise.

Au moins 8 % du budget électoral des candidats en lice aux élections de mardi a été financé par des PAC au sein d'entreprises ou d'organisations, soit 415 millions sur un budget total de 5 milliards, selon le Center for Responsive Politics.

Il y a environ 1800 PAC d'entreprises actifs aux États-Unis. À trois semaines du scrutin, l'ensemble des PAC aux États-Unis avaient amassé 2,5 milliards de dollars pour le cycle électoral et dépensé 415 millions en contributions aux candidats.

Pour le cycle électoral de 2018, les neuf PAC du Québec avaient donné 353 665 $ en date du 15 octobre dernier. Sept des neuf PAC de Québec inc. ont donné la majorité de leur argent à des candidats républicains, tandis que Bombardier et WSP ont donné majoritairement à des candidats démocrates.

Pour le cycle électoral précédent - soit les années 2015 et 2016 -, huit PAC de Québec inc. avaient aussi été plus généreux avec les candidats républicains, qui avaient reçu 62 % de leurs contributions totales de 418 680 $. Les PAC de Québec inc. n'ont financé que des candidats à la Chambre des représentants et au Sénat. Ils n'ont pas contribué à la caisse électorale des candidats présidentiels Donald Trump et Hillary Clinton.

PAS DE POLITIQUE

Est-ce dire que les entreprises de Québec inc. qui ont un PAC appuient majoritairement le programme politique des républicains ? Les principaux intéressés s'en défendent.

« Il s'agit d'une décision d'affaires avant d'être une décision politique, a indiqué par courriel Isabelle Adhjani, vice-présidente des relations avec les investisseurs et des communications de la firme d'ingénierie WSP. WSP aux États-Unis porte le choix des récipiendaires de ses contributions électorales en fonction des candidats et/ou partis, dans chacun des États, qui investissent dans le secteur des transports/infrastructures [qui représente près de 80 % des revenus de l'entreprise aux États-Unis]. »

« Ce n'est pas une question de politique partisane, mais plutôt de participer au processus politique. Et aux États-Unis, c'est ainsi que le processus politique fonctionne, dit David Slack, vice-président des affaires gouvernementales de Bombardier aux États-Unis. Nous choisissons une liste de candidats aux environs de nos usines et qui représentent nos communautés, ainsi que des candidats qui comprennent l'importance des transports et de nos enjeux [comme entreprise]. » M. Slack siège aussi au conseil d'administration du PAC de Bombardier.

« Une contribution d'un PAC ne veut pas dire que le PAC approuve tous les aspects de la plateforme du parti ou du candidat », dit Brendan Quinn, porte-parole du Center for Responsive Politics.

Le fait que les républicains contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat les avantage sur le plan du financement. Aux élections de 2016, les républicains ont fait élire 55 % des membres de la Chambre des représentants et détenaient 52 des 100 sièges au Sénat.

Le facteur géographique est aussi très important, voire déterminant. Par exemple, le PAC de Produits forestiers Résolu finance notamment des candidats dans les circonscriptions de leurs usines, situées pour la plupart en territoire fortement républicain (Caroline du Sud, Tennessee, Géorgie, Mississippi, Alabama, Virginie-Occidentale, Michigan, État de Washington).

« C'est plus compliqué que ça [soutenir en se basant sur un programme politique]. Nous sommes situés dans des comtés où il y a bien plus de républicains que de démocrates. Nous regardons qui nous représente, qui est au pouvoir, qui nos employés recommandent d'appuyer », dit Seth Kursman, président du PAC de Résolu et directeur des affaires corporatives et gouvernementales de l'entreprise.

Résolu indique aussi se servir des employés qui contribuent à son PAC pour faire des représentations à Washington. « Ils deviennent des ambassadeurs qui nous représentent dans le processus politique, dit M. Kursman. Dans le dossier des droits antidumping sur le papier journal canadien, ils ont rencontré 170 congressistes et 53 sénateurs. Le plus important, c'est l'activisme du PAC. Les usines ne votent pas, les gens, oui. Le PAC nous donne un engagement direct des gens dans le processus politique. C'est beaucoup plus important qu'un don de 1000 $ [à un candidat]. »

Ils ont dit

CN

« Nous avons la responsabilité de participer au débat public sur certains enjeux de politiques publiques qui ont un impact sur nos objectifs d'affaires et qui affectent nos communautés. Nous respectons la loi quant à nos contributions à des élus », a indiqué par courriel un porte-parole du CN.

GREAT-WEST/PUTNAM

« Les trois PAC donnent à des candidats fédéraux [...] qui appuient des politiques pour hausser l'épargne en vue de la retraite, veulent de la réglementation rationnelle mais pas excessive, et favorisent une croissance économique plus rapide. [...] De façon générale, [les PAC de] Putnam, Great-West Financial et Empower Retirement n'ont pas une approche basée sur un parti mais sur le fait d'avancer des initiatives de politiques publiques qui bénéficieront aux intérêts à long terme de servir nos clients, nos investisseurs et notre industrie. [...] Sur plusieurs cycles électoraux, les fonds des trois PAC ont été distribués à des candidats des deux partis dans un effort de réaliser ces objectifs importants de politiques publiques », indique par courriel un porte-parole des PAC de Putnam, la Great-West et Empower Retirement.

CGI n'a pas commenté.

BMO GROUPE FINANCIER n'a pas répondu à La Presse.

***

EN CHIFFRES

Contributions accordées à des candidats pour les élections américaines de mi-mandat de 2018

353 665 $US

Contributions des neuf PAC d'entreprises du Québec

902 770 $US

Contributions des 21 PAC d'entreprises du Canada, qui ont donné à 57 % aux républicains et à 43 % aux démocrates

1,45 million US

Contributions du plus important PAC d'une entreprise étrangère (avec une filiale aux États-Unis), soit le PAC de la banque suisse UBS Americas

2,6 millions US

Contributions du plus important PAC d'une entreprise américaine, soit le PAC de l'entreprise de télécoms AT&T

19,0 millions US

Contributions totales de tous les PAC d'entreprises étrangères (avec une filiale aux États-Unis)

SOURCE : CENTER FOR RESPONSIVE POLITICS