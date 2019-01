Le profit de Cogeco recule au premier trimestre

Cogeco Communications a vu son profit fléchir d'un peu plus d'un million de dollars, à 75,2 millions, comparativement à 76,4 millions pour la période correspondante de l'année précédente.

Le bénéfice par action s'est chiffré à 1,41 $ pour le premier trimestre clos le 30 novembre, par rapport à 1,53 $ un an plus tôt.

L'entreprise explique ce recul principalement par une « augmentation de la dotation aux amortissements, et par des charges financières et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition ».

Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation du BAIIA ajusté et une diminution des impôts sur le résultat, souligne-t-on.

Les revenus de Cogeco Communications ont augmenté d'environ 16 %, à 643,3 millions, une croissance essentiellement attribuée à un bond de plus de 60 % au sein du secteur des services à large bande - internet, vidéo et téléphonie - aux États-Unis.

L'entreprise évoque les hausses tarifaires entrées en vigueur en août 2018 et la « croissance soutenue du nombre de clients des services internet et de téléphonie ».

Le président et chef de la direction de Cogeco Communications, Philippe Jetté, a souligné par communiqué que l'acquisition du réseau de fibre de FiberLight dans le sud de la Floride a plus que doublé la zone de couverture de la filiale américaine Atlantic Broadband.

Concernant les services à large bande canadiens, M. Jetté a dit croire que les « problèmes sont en grande partie derrière nous » avec la prolongation au premier trimestre « comme prévu » de l'implantation d'un nouveau système de gestion des clients.

Les revenus des services à large bande canadiens ont diminué de 1,4 %, tandis que le secteur des technologies de l'information et des communications aux entreprises a décliné de 3,2 %.

Cogeco, la société mère, a affiché un profit de 79,1 millions, en baisse par rapport à 81,7 millions pour le premier trimestre de l'exercice. Les revenus ont augmenté de 15,1 % pour se chiffrer à 674 millions.

Le 26 novembre dernier, la filiale de la société, Cogeco Média, a mené à terme l'acquisition de 10 stations de radio régionales appartenant à RNC Média pour 19,2 millions et a ainsi élargi son réseau, qui compte dorénavant 22 stations au Québec et une station en Ontario.