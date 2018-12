Le CRTC veut s'attaquer aux appels indésirables

Agrandir

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes précise que les opérateurs n'auront pas à bloquer les réseaux s'ils offrent des services de filtrage d'appels plus sophistiqués, une option privilégiée par plusieurs des plus importants fournisseurs de services de téléphonie, de câble et d'internet au Canada.

photo Alain Roberge, archives La Presse